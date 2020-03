Imperia: Amat proroga al 20 aprile la scadenza del pagamento delle bollette emesse il 20 febbraio

Buona notizia per i clienti Amat. L'azienda ha comunicato che, per via dei provvedimenti governativi e dell'emergenza Coronavirus, la scadenza delle bollette emesse il 20 febbraio è prorogata al 20 aprile senza alcuna mora.

La nota di Amat

Richiamati tutti i provvedimenti del Governo recante misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid‐19, Amat spa, tenuto conto delle misure adottate che di fatto limitano lo spostamento delle persone comunica quanto segue:

- La scadenza relativa alle bollette emesse in data 20/02/2020 è prorogata dal 20/3/2020 al 20/04/2020.

- Non verranno applicati gli interessi di mora per tutte le bollette scadenti nel periodo dell’emergenza sanitaria.