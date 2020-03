Ventimiglia: 70enne faceva il bagno di fronte allo stabilimento Amadora, denunciato ieri pomeriggio dai Carabinieri

Continuano, per fortuna in situazioni isolate, a fioccare le denunce per la violazione dei provvedimenti delle autorità, in relazione al Decreto del Consiglio dei Ministri.

I controlli delle forze dell’ordine continuano regolarmente sul territorio e, dopo quella di un uomo ieri ad Imperia, un altro ha subito la stessa denuncia dall’altra parte della provincia, a Ventimiglia.

Si tratta di un 70enne, sorpreso dai Carabinieri a fare il bagno nello specchio acqueo di fronte ai bagni Amadora. I militari sono intervenuti e lo hanno sanzionato, oltre ovviamente ad invitarlo a tornare a casa.