Stop all'acquisto delle sigarette al confine: francesi rispediti indietro con le autocertificazioni per comprare le 'bionde' (Foto)

Stop all’acquisto delle sigarette ‘low cost’, almeno rispetto ai prezzi della Francia. E’ questo il primo provvedimento che è stato poco apprezzato dai tabagisti transalpini, dopo il ‘lock down’ deciso dalla Francia ed anche per l’inasprimento dei controlli da parte italiana, al confine di Stato.

Da sempre, infatti, i francesi che abitano in Costa Azzurra sono abituati a fare un ‘salto’ oltre confine per comprare pacchetti (e spesso intere stecche) di sigarette nel nostro paese, dove pagano le ‘bionde’ circa la metà di quanto costano in Francia. Da diverse settimane non si vede l’ombra di un transalpino tra Ventimiglia e Sanremo, dove i mercati ed i negozi in genere stanno subendo una enorme contrazione del fatturato.

Ma gli incalliti fumatori di Mentone e di buona parte della Costa Azzurra, non rinunciavano ad una ‘capatina’ nei tabacchini più vicini, quello di Orengo a pochi metri dal confine e quello di frazione Latte a Ventimiglia, per il loro vizio peggiore, quello del fumo. Ora, invece, non possono più. Ci vuole l’autocertificazione e, questa, non viene tenuta in considerazione se riporta come causale l’acquisto delle sigarette.

I francesi, infatti, sono considerati come provenienti da un altro comune e, quindi, la motivazione dell’acquisto di sigarette non rientra tra le necessità. Questo anche perché i tabaccai in Francia ci sono, anche se ovviamente vendo le sigarette a prezzi decisamente più elevati. Non è mancata qualche protesta, in queste ultime ore al confine di Stato ma i militari presenti sono stati chiari: non si passa.

E chissà che il Coronavirus non incentivi almeno una cosa buona: quella di ridurre il vizio del fumo. In queste ore, ovviamente, i tabacchini francesi hanno decisamente aumentato le vendite tra Mentonte ed il resto della Còte, ma vedremo se qualche incallito fumatore si inventerà qualcosa per poter comunque attraversare il confine (magari inserendo eventuali motivazioni diverse sull’autocertificazione) e riuscire a comprare le preziose sigarette da riportare a casa.

