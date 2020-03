Sanremo: chiusa al pubblico la Cassa dell’Ufficio Verbali del Corpo della Polizia Municipale

La Polizia Municipale di Sanremo informa della chiusura al pubblico della Cassa dell’Ufficio Verbali fino a nuova comunicazione.

Una decisione attuata alfine di contrastare il diffondersi del virus Covid-19. Per agevolare la cittadinanza sarà possibile pagare le sanzioni pecuniarie per violazioni al Codice della Strada con lo sconto del 30% entro 30 giorni - anziché 5 giorni - per tutti i verbali notificati tra il 17 marzo e il 31 maggio, e inoltre per rispettare il divieto di uscire da casa se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità, di salute.

L’Ufficio Verbali resta comunque operativo e contattabile via mail all’indirizzo p.m.verbali@comunedisanremo.it e telefonicamente tramite il Centralino al numero 0184.52361.

Per contattare la Polizia Municipale di Sanremo sono attivi:

· il numero telefonico del Piantone – Centralino 0184.52361

· il numero verde di Pronto Intervento 800.602.800

· l’indirizzo mail p.m.verbali@comunedisanremo.it

· l’indirizzo pec comune.sanremo@legalmail.it

e tutti gli altri recapiti telefonici e mail indicati sul sito web del Comune di Sanremo – Settore Polizia Municipale e Protezione civile (gestione emergenze) www.comunedisanremo.it.