Coronavirus, l'artista imperiese Noel Gazzano, ogni sera in diretta Facebook con: "letture delicate per tempi difficili"

Il proprietario della galleria ‘Sant’Agostino’ di Ventimiglia, Fabio Falone, dice che ha il superpotere di trasformare con poesia e bellezza anche le situazioni più difficili. E in effetti chiacchierando con Noel Gazzano, antropologa e artista italoamericana nata a Imperia che si divide tra la Riviera, Firenze e il Salento, ci si accorge che dall’altro lato del telefono non c’è una persona ordinaria, ma qualcuno che da un momento all’altro possa uscirsene con frasi o parole che ti rimangono impresse per tutto il giorno.

L’arte Noel la comunica con le sue performance, le sue grandi tele e i suoi disegni. Uscì dalla nicchia quando attraversò la Puglia costa a costa spingendo una barella d’ospedale per rendere visibile “L'Insopportabile Contraddizione” (titolo della performance) tra la bellezza evidente del patrimonio naturale locale e il rischio sanitario invisibile causato dall'inquinamento. Lo sta facendo di nuovo con una serie di dirette Facebook alle ore 22, ogni sera, dal titolo “L'abbraccio della buonanotte. Quel che non può fare il corpo, farà la voce”. Una serie di “letture delicate per tempi difficili” attraverso le quali Noel sta creando una vera e propria “piazza poetica virtuale” in cui il pubblico, sempre più numeroso, sa di poter interagire e trovare il conforto della delicatezza. Abbracci con la voce, finché non potremo darceli di persona; rapporti a distanza, ma di grande forza emotiva.

Seduta a lume di candela nel suo camper del ’79 trasformato in atelier d'arte, Noel legge una selezione di brani in poesia e prosa, favole e miti, che in parte sceglie lei stessa, e in parte le vengono segnalati dal pubblico che la segue. Un progetto aperto, dunque, a cui tutti possono partecipare, per condividere parole che possano lenire il cuore e dare speranza. Molti dei libri le sono stati messi a disposizione dalla casa editrice ‘Anima Mundi’ di Otranto che subito dopo l’avvio dell’emergenza e della conseguente estensione della zona rossa a tutto il paese ha chiamato a raccolta i suoi autori, chiedendo a ognuno di loro brani che sono diventati un libro: “Sulla paura. Parole in soccorso ai tempi del coronavirus”. L'opera è in distribuzione gratuita (basta farne richiesta alla casa editrice seguendo le istruzioni sul loro sito) ed è giunta in pochi giorni alla seconda edizione, un volume che conta 140 pagine.

Noel sceglie con cura le parole che legge, proponendo dimensioni positive, vibranti, delicate e speranzose, e allontanando tutto quello che potrebbe nutrire l'angoscia. “Questa mia opera è un modo per reagire alla tristezza ed alla paura che viviamo tutti ogni giorno, nutrendo innanzitutto in me stessa le dimensioni di poesia, affettività e speranza che sono proprie della vita umana, per poi diffonderle nella società, dando così il mio contributo a trasformare questi tempi difficili. E chissà che questa non sia l’occasione per una rinascita di tutti noi, che ci possa portare a eliminare la corsa frenetica a cui siamo abituati. L’idea nasce da lì”, ci spiega Noel, che ogni giorno dedica molte ore per la scaletta dei brani che leggerà la sera. Un progetto che vuole essere un abbraccio poetico in attesa di tempi migliori.

“E’ tutto nato la sera della diretta FB in cui Conte annunciava l'estensione della zona rossa a tutta l'Italia, causando sgomento e insonnia in molti. Ho pensato: se il governo fa annunci drammatici alle ore 21, allora io farò annunci poetici alle ore 22, conciliando uno stato d'animo positivo e la possibilità di abbandonarsi al sonno”.

Il progetto andrà avanti anche dopo l’emergenza, rassicura Noel, che tutte le sere si collega dalla sua pagina Facebook: l'obiettivo di nutrire le dimensioni poetiche, affettive e sognanti dell'essere umano sono uno scopo da perseguire per sempre.



