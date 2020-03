iorestoacasa: il nostro lettore Fulvio Bianchi conta le auto in transito dalla finestra

Il nostro lettore Fulvio Bianchi ci scrive per segnalare la sua attività odierna. Nel periodo di grande attenzione per i movimenti al di fuori delle mura di casa, ha osservato dalla finestra le auto in transito raccogliendo dati che vuole condividere con i nostri lettori.

Sui social imperversano consigli sulle attività da fare a casa e mia moglie, oltre a rispettare l’hashtag #iostoacasa, tra le attività quotidiane solite, si è inventata #iocontrollochiesce.

Risultati raccolti dalle 11 alle 12.30 di oggi circa gli automezzi in ingresso e uscita dall’Aurelia Bis in via Pascoli (Ospedale): automobili: 209, motocicli: 36, mezzi di trasporto: 69, mezzi di soccorso: 28.

Non so giudicare con esattezza se sono tanti o pochi, francamente però, come dicono tanti, mi sembrano una enormità.

Credo sarebbe opportuno un maggior controllo da parte delle Autorità, per la salute di tutti, se no in casa, quelli che resteranno vivi, ci si rimarranno per anni.