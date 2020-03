telodiconunfiore: I Deplasticati regalano fiori in plastica riciclata al personale sanitario dell'ospedale 'Borea' (Foto)

I Deplasticati avevano in programma diverse iniziative nelle scuole ma l'emergenza Coronavirus ha bloccato tutto. Ma l'associazione 'green' sanremese non si è persa d'animo e ha portato avanti l'idea di realizzare omaggi floreali con la plastica riciclata.

Ha preso così vita l'iniziativa #telodiconunfiore: un omaggio floreale in plastica riciclata per il personale sanitario che in questi giorni sta fronteggiando l'emergenza all'ospedale 'Borea' di Sanremo.

“In queste ore tutti ci stiamo attivando in qualche modo per aiutare il personale sanitario del nostro ospedale - dicono I Deplasticati - abbiamo deciso di dare un piccolo aiuto morale a tutte le donne e a tutti gli uomini che in queste ore stanno aiutando la cittadinanza con il loro immane lavoro. Vogliamo fargli sentire la nostra vicinanza, la nostra gratitudine. E gli vogliamo dire grazie e vogliamo dirlo con i fiori. I fiori che da sempre sono simbolo di rinascita e di vita. E se questa città tornerà a rivivere, il merito sarà soprattutto degli operatori sanitari”.

E così sulla pagina Facebook de I Deplasticati è un fiorire di composizioni in plastica riciclata. Il tutto accompagnato da un enorme 'grazie'.