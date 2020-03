|

Sergio Tommasini a ‘2 ciapetti con Federico via skype’ propone le commissioni consiliari in videoconferenza

Tommasini, in qualità di Presidente della Canottieri Sanremo, ha poi confermato lo stop dell’attività sportiva ad eccezione di Amanda Embriaco in qualità di atleta di interesse nazionale.

“In questo periodo di emergenza, in cui non possiamo uscire di casa, perché non pensare a riunioni delle commissioni consiliari tramite videoconferenza ?”. La proposta arriva da Sergio Tommasini, capogruppo di Liguria Popolare in consiglio comunale a Sanremo, ospite di ‘2 ciapetti con Federico via skype’. “Nei giorni scorsi abbiamo chiesto come opposizione un’assise monotematica su Rivieracqua, che sarebbe stata spostata in ogni caso perché il 26 Marzo era in programma un’udienza per i dettagli sul piano concordatario – ha detto - Non credo si possa fare un consiglio comunale in videoconferenza, ma forse sarebbe utile utilizzare questa tecnologia per le commissioni” Tommasini, in qualità di Presidente della Canottieri Sanremo, ha poi confermato lo stop dell’attività sportiva ad eccezione di Amanda Embriaco in qualità di atleta di interesse nazionale.

Federico Marchi

Iscriviti alla chat WhatsApp dedicata alla nostra rubrica di approfondimento settimanale.

Ogni martedì alle ore 21.00 sarà online la rubrica “2 ciapetti con Federico” condotta da Federico Marchi. Per rimanere informati sugli ospiti, sulle tematiche trattate e per intervenire con le vostre domande in diretta, potete iscrivervi al nostro servizio gratuito. Come fare?

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 348 095 4317

- inviare un messaggio con il testo CIAPETTI

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP SANREMO sempre al numero 0039 348 095 4317.