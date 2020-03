Sanremo: la straordinaria mail di una nostra lettrice che ringrazia gli operatori del pronto soccorso del 'Borea'

Una nostra lettrice, della quale non pubblichiamo le generalità, ci ha mandato una lettera struggente ma piena di amore per il padre scomparso e di solidarietà per gli operatori del pronto soccorso.

Una lettera che deve far pensare molti, soprattutto chi spesso si lamenta del servizio sanitario nazionale. Parole splendide da chi ha appena perso una persona straordinariamente cara, ma che ha trovato affetto, professionalità e solidarietà nel personale del pronto soccorso di Sanremo.

“Quando ci lamentiamo del nostro sistema sanitario nazionale vi prego di pensare a cosa stanno vivendo ed affrontando i medici, gli infermieri ed i tecnici che sono blindati in questi giorni nei nostri ospedali. Questa mattina a Sanremo è mancato il mio adorato papà. È morto in un blindatissimo pronto soccorso dove professionisti preparati, ma spaventati esattamente come noi, lottano per aiutare ogni singolo paziente. Affrontare la morte di una persona cara non è mai un passaggio facile ma in questo momento è devastante. Vedere sparire una persona che ami dietro ad una porta chiusa, entrare dentro a quello che sembra un film di fantascienza, trovarti circondata da persone celate dietro mascherine e avvolte da tute protettive... vorresti solo una cosa: non essere tu. Il mio papà è volato via cosi. Da solo, senza nessuno che gli tenesse la mano e gli facesse una carezza. Ma nonostante ciò ho avuto il grande conforto di trovare dall'altro capo del telefono degli angeli che, seppur oberati di lavoro, mi hanno tenuto informata sulla situazione con una gentilezza, un'empatia ed un'umanità davvero encomiabili. Ringrazio tutto il personale del pronto soccorso di Sanremo per avermi aiutata a non perdere del tutto i contatti con il mio papà. Ora lo so... anche ai tempi del coronavirus nessuno muore da solo… grazie infinite”.