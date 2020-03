Sanremo: dolci e brioches per il personale sanitario delle Malattie Infettive dell'ospedale 'Borea'

“Per quel che possiamo, siamo con voi. #andratuttobene”. Questa la scritta su due pacchi di dolci e brioches che, questa mattina, sono stati inviati da una ditta sanremese al reparto di malattie infettive dell’ospedale matuziano, al padiglione ‘Giannoni’.

Un regalo ovviamente gradito ed il personale sanitario ha voluto ringraziare, inviandoci una mail e le foto dell’omaggio per una ormai ‘catena’ di solidarietà verso chi lavora ogni giorno per la salute di tutti noi. Diverse, infatti, le aziende che producono alimenti di vario genere che, per tenere un po’ su il morale degli operatori, inviano le loro produzioni.