L’emergenza Coronavirus oltre oceano: dagli USA la testimonianza del bordigotto Giorgio Felici, dallo Spring Break all'allerta nel giro di pochi giorni (Video)

Con un dietrofront a dir poco clamoroso, nelle ultime ore anche il governo statunitense ha candidamente ammesso che la situazione Coronavirus negli USA “non è sotto controllo”. L’emergenza, quindi, ha palesemente superato l’oceano Pacifico per invadere il Nord America.

Ne parliamo oggi con Giorgio Felici, classe 2000, originario di Bordighera e ora residente a Caldwell, a una quarantina di chilometri da New York. Lì vive, studia alla Caldwell University e gioca a calcio (o, meglio, soccer) per la squadra dell’università. Negli ultimi giorni ha vissuto una vera rivoluzione nella abitudini quotidiane passando, per assurdo, dalla festa collettiva dello Spring Break a Miami a un processo di crescente preoccupazione in tutto il Paese.