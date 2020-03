In Francia si preparano alla pandemia 'studiando' l'Italia: i colleghi di Nice Matin scriveranno le storie da Coronavirus del nostro paese

"Preparati, ciò che sta accadendo in Italia accadrà in Francia" oppure "L'Italia è 10 giorni avanti a noi". Sono frasi che hanno scosso anche i colleghi del quotidiano della Costa Azzurra ‘Nice Matin’, che hanno proposto un articolo che conferma come l’Italia sia più ‘avanti’ della Francia, rispetto alla pandemia da Coronavirus.

Nice-Matin ha così deciso di pubblicare regolarmente notizie che arrivano dall’altra parte del confine, una sorta di anticipazione rispetto a quello che accadrà, a breve, in Francia.

Sarà la giornalista Flora Zanichelli, che ha vissuto per nove anni a Roma, a racconta tre volte la settimana le esperienze italiane ai tempi del Coronavirus, attraverso la storia degli abitanti e dei media italiani.