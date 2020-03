Imperia: il Consigliere Ghiglione ricoverato con il Covid-19, la vicinanza e solidarietà del Partito Democratico

La Segreteria del PD cittadino di Imperia esprimere al Consigliere comunale Ghiglione la massima vicinanza e gli augura una pronta guarigione. "Rimarchiamo una volta in più che non esistono avversari politici, ma donne e uomini ai quali va il nostro rispetto umano e, in questo momento difficile per tutti noi, la nostra più viva, calorosa e fraterna solidarietà".

"Rivolgiamo un plauso particolare a tutti i dipendenti comunali e alla dirigenza del settore Servizi Sociali, Prima infanzia, Attività educative e Scolastiche del Comune di Imperia - prosegue il PD - che in questo periodo di grave emergenza continuano a garantire il mantenimento dei servizi essenziali, dall'assistenza domiciliare alla consegna della spese alle persone in difficoltà, svolgendo pertanto un servizio di vitale importanza che permette anche alle fasce più fragili di poter sopportare in maniera meno gravosa il peso di una criticità nella quale ci conforta la constatazione quotidiana del forte senso di responsabilità ed abnegazione che anima tutti coloro che operano nei servizi di sostegno alla persona".