Imperia: il commento del PD locale all'emergenza #Coronavirus ed i ringraziamenti a chi la combatte

“Il momento è difficile, quale mai avremmo potuto immaginare. L’emergenza Coronavirus ha portato nelle nostre case e nelle nostre vite un’ombra di inquietudine, ma anche nei momenti più bui, e questo è certamente uno dei momenti più bui dal dopoguerra, si accendono luci che non possono che alimentare speranza e fiducia e che inequivocabilmente sottolineano che nei momenti di difficoltà vera il nostro Paese sa fare appello a tutte le sue forze e sa dimenticare, salvo qualche piccola eccezione, ogni ragione di polemica e di scontro”.

Interviene in questo modo la Segreteria del PD di Imperia, commentando la difficile situazione che sta vivendo il nostro paese. “Anche sul nostro territorio – prosegue - si sono aperte sottoscrizioni e raccolte fondi, sia pubbliche sia private, tra le quali quella a sostegno dell’ospedale di Imperia (QUI) e quella a sostegno della Croce Azzurra di Vallecrosia (QUI), ed è di ieri l’annuncio dell’iniziativa della Seris di donare alle associazioni e cooperative materiale deteriorabile e non congelabile. Solo tre esempi in mezzo a mille altre piccole e grandi iniziative che ci rendono fiduciosi e sicuri che con la cooperazione e il contributo di tutti potremo superare questo triste momento nel quale non si ringraziano mai abbastanza coloro che operano nel mondo della sanità, che in condizioni di stress e di tensione continui garantiscono l’efficienza di un servizio certamente messo a dura prova. Così come va il nostro apprezzamento e il nostro ringraziamento a tutto il composito mondo dell'associazionismo, dal volontariato alle cooperative, che operano nel nostro territorio e che in una situazione emergenziale, vivendo in trincea ed a continuo rischio contagio, si rivelano essenziali e preziosissimi per la tenuta del sistema sociale e per la coesione delle nostre comunità che sanno di poter contare su chi offre contributi preziosi, silenziosi e solidali. Un mondo che troppo spesso viene dimenticato e al quale non viene dato il giusto risalto per i servizi che quotidianamente offrono”.

“A tutti coloro che, in modi e forme diverse – termina il PD - garantiscono servizi essenziali e vitali, pur nell’eccezionalità della situazione, va il nostro personale grazie e la nostra sentita riconoscenza”.