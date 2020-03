I ringraziamenti della nostra lettrice Alessandra a tutto il personale del sistema sanitario della nostra provincia

Una nostra lettrice, Alessandra Moro, ci ha scritto per ringraziare tutto il personale sanitario che sta lavorando in questo periodo difficile per tutti:

“Da allora, quando si parlava delle varie allerta, la situazione è notevolmente cambiata (per le ragioni che ben si conoscono) e con essa inevitabilmente le nostre abitudini. In questi giorni difficilissimi per tutti, non si può non avere un pensiero speciale nei confronti di chi opera nei servizi essenziali. In particolare, chi lavora in prima linea, mi riferisco a: medici, infermieri, operatori sanitari che lottano tutti i giorni senza avere più orari e turni da seguire per cercare di salvare più vite possibili. Devono essere ascoltati e soprattutto salvaguardati in ogni modo, affinché possano agire in condizioni ottimali e dunque 'sempre' in sicurezza. Vi ringrazio ancora di esserci, per tutto quello che fate e farete, siete la nostra forza”.