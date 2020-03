Emergenza Coronavirus: salgono a 809 i pazienti positivi in Liguria, aumentano i guariti. I decessi sono 73

Il bollettino odierno della Regione Liguria registra 79 nuovi casi di positività al Covid-19 per un totale di 809 casi positivi. Aumentano anche i guariti (67, 13 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 73 (13 più di ieri).

Degli 809 positivi sono 502 gli ospedalizzati, 100 dei quali in Terapia Intensiva (15 in più di ieri) così suddivisi: Asl1 71 (12 in Terapia Intensiva), Asl2 86 (11), Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo 2, Asl 3 Villa Scassi 59 (8), Asl 3 Micone di Sestri Ponente 1, Asl4 22 (8), Asl5 57 (12), San Martino 101 (29), Galliera 49 (13), Gaslini 3 già dimessi, Evangelico 51 (7). Al domicilio sono 307 (22 in meno di ieri). Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 67 (13 in più di ieri)

Le sorveglianze attive sono in totale 1812 così suddivise: Asl1 330, Asl2 291, Asl3 310, Asl4 460, Asl5 421.