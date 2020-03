Generoso gesto da parte dell'hotel Villa Sophia di Sanremo. Quest'oggi la direzione ha deciso di donare una fornitura di pizze, focacce, dolci e prodotti tipici liguri ai vari reparti dell'ospedale 'Borea' impegnati nella lotta all'emergenza Coronavirus.

“Siamo riconoscenti e grati per lo straordinario impegno e lavoro svolto dal personale sanitario in questo momento di emergenza per il Covid-19” dichiarano dalla direzione dell'hotel.