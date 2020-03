Emergenza Coronavirus: la Idroedil dona 25mila euro a favore dell'associazione 'Cuore in Movimento'

La Idroedil (Carlo, Massimo, Barbara Ghilardi e famiglia) ha donato 25mila euro a favore dell’associazione ‘Cuore in Movimento’ del Dott. Gianni Mascelli e della Asl 1 Imperiese per contribuire all’acquisto di materiale sanitario e supportare il difficile lavoro dei medici, infermieri e tutto il personale sanitario.

L'amministratore Massimo Ghilardi conferma inoltre che l’attività di gestione dei rifiuti continua in modo regolare nel rispetto delle norme in tema di sicurezza e igiene ambientale: “La società si unisce ai ringraziamenti verso le tante persone che lavorano quotidianamente per la salute pubblica. Dai medici, infermieri e operatori sanitari, alla Croce Rossa, Croce Verde e le altre associazioni di volontariato e assistenza, le farmacie e tutti coloro che a vario titolo si stanno prendendo cura dei cittadini. La società coglie inoltre l’occasione per ringraziare anche i propri dipendenti che svolgono un importante servizio pubblico con dedizione e serietà nonostante il difficile momento”.

Carlo Ghilardi ha confermato: “Essendo del 1941 pensavo di non dover affrontare una situazione del genere avendo già alle spalle momenti duri e grandi ripartenze. Oggi dobbiamo rimanere uniti e fare squadra per rialzarci come solo gli italiani sanno fare. Nei momenti difficili l’Italia ha sempre rialzato la testa”.