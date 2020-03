Emergenza Coronavirus: l'ambulatorio Fisiomed attiva il servizio gratuito di videovisita a distanza

L'ambulatorio sanremese Fisiomed gioca la sua parte nella lotta alla diffusione del Covid-19 e attiva il servizio gratuito di videovisita a distanza per tutti i cittadini.

Come funziona e quale è lo scopo dell'iniziativa? La persona che ha un sintomo/dolore di sospetta origine muscoloscheltrico contatta telefonicamente Fisiomed (o via Whatsapp/Facebook), si fissa un appuntamento e nell'arco di 24h Fisiomed eroga la videovisita con il fisioterapista e/o il medico i quali possono prescrivere una cura farmacologica, fisioterapica e/o degli esami oppure, nel caso si sospettasse una patologia acuta in corso, consigliare di presentarsi in Pronto Soccorso.

Spiegano da Fisiomed: “Lo scopo è evitare inutili accessi al Pronto Soccorso e dai medici di base per situazioni differibili, in questo momento delicato ed limitare gli spostamenti”.