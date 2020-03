Emergenza Coronavirus: il Comune di Taggia chiuso al pubblico ma raggiungibile al telefono

Il Comune di Taggia è completamente chiuso. Terminata l’operazione di sanificazione del municipio da ieri rimangono ufficialmente attivi solo l’ufficio di stato civile ed i servizi mortuari. Oltre a questo sono operative due pattuglie del comando di Polizia Locale.

La misura straordinaria è stata disposta dal sindaco Mario Conio nell’ottica dei provvedimenti restrittivi comunali per evitare la diffusione del Covid-19 (Coronavirus). L’obiettivo di queste disposizioni è finalizzato ad evitare che i cittadini escano di casa per recarsi in Comune per delle pratiche che non siano urgenti.



Questo non vuol dire che il Comune sia totalmente irraggiungibile. Infatti sebbene non vi si possa accedere fisicamente sono comunque attivi alcuni numeri telefonici per la cittadinanza. Il sindaco inoltre ha confermato l’intenzione di ovviare ai problemi attuali incentivando lo smartworking nei settori ove possibile e la comunicazione in forma telematica tra cittadino ed uffici, via email.

Al momento, in caso di urgenze, il cittadino può rivolgersi al. n. 0184/476222, dove alcuni operatori comunali rispondono al solo fine di prestare assistenza alle persone in caso di particolari situazioni e/o necessità:

- gestione delle emergenze;

- attività di coordinamento dei servizi attivi;

- prese in carico;

- gestione delle telefonate numero attivo;

- espletamento procedure di gara in corso.

Infine saranno attivate postazioni telefoniche per consentire un'adeguata informazione della cittadinanza presso l'Ufficio Polizia Locale al numero telefonico 0184/476226 e al centralino comunale al numero telefonico 0184/476222. Taggia è sto il primo comune ad adottare questo sistema restrittivo. I provvedimenti firmati di sindaco rimarranno in vigore fino al 22 marzo.