Bordighera: controlli della Municipale, tre denunce a persone che avevano violato le prescrizioni governative

Nel pomeriggio di oggi, nonostante i continui richiami alla necessità di restare in casa ed uscire solo se strettamente necessario, la Polizia Locale ha denunciato tre persone per aver violato le prescrizioni dei decreti governativi finalizzate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Le persone sono state sorprese a transitare in strada senza valida giustificazione. I controlli nei prossimi giorni saranno ancora più serrati e riguarderanno anche le seconde case. Sono giunte infatti diverse segnalazioni di appartamenti aperti proprio negli ultimi giorni e riferibili a proprietari o inquilini residenti in altre regioni. È recente la segnalazione operata dal Comando di Polizia Locale alla Guardia di Finanza per un alloggio concesso in affitto senza regolare contratto.

In questo momento non è ammissibile tollerare comportamenti ed azioni che possano ledere la salute altri, tra l’altro irrispettosi del sacrificio di tutti, specialmente dei numerosi operatori sanitari a partire dai medici, infermieri e volontari delle pubbliche assistenze che rischiamo quotidianamente la loro vita per la nostra comunità.