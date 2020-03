Emergenza Coronavirus, Toti: “Cresce il bisogno di sale rianimazione, abbiamo i posti per garantire le cure. Allargato il quadro dei tamponi” (Video)

Il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, è intervenuto in tarda mattinata con una diretta Facebook per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus.

“Noi ci siamo - ha dichiarato Toti - c’è un afflusso importante nei nostri ospedali, cresce il bisogno di sale rianimazione ma stiamo crescendo e abbiamo posti sufficienti per garantire le cure a chi ne ha bisogno. Raccomandiamo di seguire le regole, se si hanno sintomi acuti si chiami il 112, ma si deve andare in ospedale solo per un reale bisogno. Se non ci sono problemi respiratori è una malattia che si può gestire da casa. Abbiamo allargato il quadro dei tamponi, anche se è una cosa che serve di più ai sanitari per parametrare la malattia, non ai singoli soggetti. Ne stiamo effettuando molte centinaia in giro per la Liguria a tutte le categorie, partendo dai sanitari perché da loro dipende la nostra vita”.

L’intervento di Giovanni Toti