MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo i deliziosi muffin al kiwi

Frutta e ortaggi di Ortofruit Italia tornano protagonisti ogni mercoledì con le ricette 100% veg e super-salutari commentate dalla redazione de ilGolosario di Paolo Massobrio!

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

Il Kiwi a polpa verde Pur trattandosi di un frutto originariamente asiatico, il Piemonte vanta una produzione leader a livello italiano ed internazionale. Caratterizzato dalla forma ovale, dalla polpa verde brillante costellata da piccoli semini neri e un sole bianco al centro, e dalla buccia pelosa, è considerato un microcosmo di vitamine (in particolare la vitamina C), sali minerali e fibre, per questo molto ricercato in tutti i regimi alimentari.

MUFFIN AL KIWI Uno snack di metà mattina leggero, goloso ed equilibrato, ottimo quando abbiamo voglia di qualcosa di dolce ma… senza peccato. Questi muffin hanno infatti pochissimo zucchero e tante fibre e potassio.

Tempi 5 minuti di preparazione + 30 di cottura

Ideale come… spezzafame (metà mattina)

Ingredienti (4 persone)

2 kiwi (grandi)

100 g di farina tipo 0

50 g di zucchero di canna

30 ml di olio di semi di girasole

1 cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento

Sbucciate i kiwi e frullatene la polpa.

Aggiungete l’olio di girasole e mescolate.

Aggiungete gli ingredienti secchi: farina, zucchero, lievito e mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo.

Dividete l’impasto nei pirottini per muffin preparati in precedenza e fate cuocere in forno già caldo a 180°C per 30 minuti circa.

Se avanzano? Tagliateli a fette e farteli tostare leggermente in padella, quindi farciteli con una buona crema di nocciole piemontesi per un ottenere mini-toast goloso!