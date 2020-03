Ottimizzare il magazzino: i mezzi indispensabili

In qualsiasi impresa, una corretta gestione del magazzino è fondamentale per evitare sprechi di risorse e di tempo. Per questo motivo, è importante dotarsi di mezzi che siano adeguati non solo per garantire la massima sicurezza ma anche per rendere le operazioni più fluide e rapide, migliorando di fatto l’efficienza generale del magazzino. Le apparecchiature necessarie cambiano in base allo specifico settore, ma ce ne sono alcune che si rivelano utili in qualsiasi contesto e che quindi risultano indispensabili per una corretta movimentazione della merce.

Oggi vediamo quali sono i mezzi più richiesti per l’ottimizzazione del magazzino e in quali contesti risultano necessari.

Carrello elevatore a forche frontali (muletto)

Il carrello a forche frontali (chiamato anche muletto) è uno dei sistemi più utilizzati per la movimentazione della merce a magazzino, perché consente di effettuare spostamenti sia in orizzontale che in verticale. Possiamo dunque considerarlo un mezzo versatile, utile in molteplici ambiti e settori. Solitamente, il muletto è dotato di apposite forche per movimentare i pallet ma esistono anche altre tipologie specifiche per esigenze diverse.

Pinze idrauliche

Altrettanto utili nei più svariati contesti sono le pinze idrauliche, che possono essere montate su gru da camion, mini pale telescopiche e altri macchinari compresi i carrelli. Naturalmente, in base alle macchine sulle quali vengono montate, le pinze idrauliche devono essere predisposte in modo adeguato tenendo in considerazione il peso e altri fattori. Vanno inoltre implementate con specifici accessori come gli attacchi di sospensione, i rotatori, le valvole e via dicendo. Le pinze idrauliche di Tecnobenne possono rappresentare un’ottima soluzione in questo senso, perché vengono fornite con tutti gli accessori utili a seconda dei casi specifici di applicazione.

Carrello elevatore a forche retrattili

Il carrello elevatore a forche retrattili è del tutto simile al classico muletto, ma presenta una differenza molto importante. In questo mezzo infatti le forche possono essere retratte, il che consente di ottimizzare lo spazio a magazzino, rendendo le operazioni di manovra meno difficoltose. Questa tipologia specifica di muletto non è sempre indispensabile: tutto dipende dall’ampiezza del magazzino, ma in molte circostanze può rappresentare una soluzione perfetta perché non sempre è possibile utilizzare il carrello elevatore classico.

Revisione e manutenzione dei mezzi

Un aspetto che non andrebbe mai sottovalutato nella gestione del magazzino riguarda la revisione e la manutenzione dei mezzi, che è indispensabile per evitare spiacevoli inconvenienti e conseguenti perdite di tempo che potrebbero rallentare tutto il processo di stoccaggio. Le apparecchiature che vengono impiegate per la gestione e la movimentazione della merce a magazzino devono essere regolarmente controllate e necessitano di adeguata manutenzione. Nel caso di mezzi datati, conviene sempre anticipare la revisione perché in tal caso il rischio di un guasto aumenta e se ne potrebbero pagare le conseguenze non prevenendolo.

Molte aziende sono restie alla sostituzione del loro parco macchine, ma è bene ricordare che quando un apparecchio è ormai vecchio rischia di creare molti più problemi, anche dal punto di vista economico. Le ripercussioni di un eventuale guasto potrebbero andare ad incidere su diversi aspetti, creando di fatto una falla nella gestione del magazzino.