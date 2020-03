Comunicazione sicura con i visitatori a casa tua

Forse è capitato anche a voi: è sera e state aspettando che arrivi un pacco o la pizza a domicilio e qualcuno suona al citofono. Ragionevolmente sapete che può essere il fattorino, ma qualcosa in cuor vostro fa scattare un allarme. Potrebbe dipendere dal fatto che fuori piove, magari grandina, e tira un vento davvero potente: tutto pare congiurare contro una serena comunicazione tra chi sta fuori e chi sta dentro, in questo caso voi. Va a finire che, allo squillo del citofono, sollevate la cornetta e parlate, ma tutto ciò che vi giunge dall'altro capo sono insignificanti gracchii e disturbi assortiti.

Come dicevamo, ragionevolmente siete sicuri che sia il fattorino. Ma se non lo fosse? Se fosse qualche malintenzionato che, sfruttando il cattivo tempo atmosferico, cerca di introdursi a casa vostra a compiere qualche gesto poco edificante? Certo, è improbabile. Però è possibile. Poi vedete avvicinarsi sulle scale il fattorino con le vostre pizze o il vostro panico e quel pezzetto di paura si scongela, si scioglie e se ne va, ma per un momento, anche guardando i vostri figli rilassati sul divano a guardare cartoni animati o i vostri genitori anziani affaccendarsi in cucina, ci avete pensato.

Basterebbe davvero poco per sentirsi più sicuri in casa propria, basterebbero dei citofoni che funzionassero con qualsiasi condizione, basterebbe un nulla e saremmo più protetti. Nelle prossime righe vi parleremo proprio di questo: degli strumenti che avete a vostra disposizione per ovviare a questi spiacevoli momenti di sospensione, quando non di vero e proprio panico.



UN VIDEOCITOFONO DALLE INCREDIBILI POTENZIALITA'

Pensate ad avere un videocitofono con un audio hd, in grado di isolare le voci dei visitatori dai suoni che li circondano: potrebbe sembrare utile solo in caso di tempo da lupi, come nell'esempio che vi riportavamo poco più su, ma non è così. Soprattutto se abitate in una casa che da su una strada trafficata, spesso vi sarà capitato di sentire poco o nulla di ciò che i visitatori dicevano nel citofono. Nelle ore di punta, poi, non parliamone: oltre al rombo dei motori, i clacson fanno senza dubbio la loro parte. Ma grazie a questi sistemi, un audio di prima qualità entrerà direttamente a casa vostra, permettendovi di capire tutto ciò che vi stanno dicendo dall'altra parte, così da sapere se sia o meno il caso di aprire il cancello oppure no.

Non solo: provate a pensare a quante volte, se invitati a casa di amici che avevano un videocitofono, vi siete trovati un po' a disagio una volta premuto il campanello, sapendo che dall'altra parte qualcuno poteva vedervi mentre voi non lo vedevate. Certo, si tratta di nostri amici e altrettanto certo, noi non abbiamo nulla da nascondere. Ma se perfino noi abbiamo subito un po' di imbarazzo e un piccolo disagio, immaginate un delinquente davanti a una videocamera cosa potrebbe inventarsi pur di non essere visto. Le possibilità, quando si ha a che fare con i videocitofoni comuni, sono moltissime. Ma ora provate ad immaginare quanto tutta questa situazione cambierebbe qualora la videocamera del vostro citofono fosse nascosta. Sì, avete letto bene: una videocamera nascosta, dalla quale non ci si può nascondere perché, molto semplicemente, non ci si accorge della sua presenza. A quel punto ogni sforzo del delinquente sarebbe inutile e noi avremmo una piena visuale di quanto accade fuori dalla nostra porta. Con 2N e con sistemi simili tutto questo è possibile, non si tratta di fantascienza. Una comunicazione sicura alla nostra portata, per mantenere protetto ciò che amiamo di più: la nostra famiglia.



Non solo: questi citofoni di ultima generazione ci offrono molto di più. Pensate, ad esempio, a essere fuori casa e ricevere una visita inaspettata. Appena suonerà il citofono della vostra abitazione, questo provvederà a mandarvi in mail una fotografia del visitatore, così saprete chi vi è venuto a far visita e a che ora. Utile, vero? In più, qualora questo volesse lasciarvi un messaggio, ecco che potrà registrarlo direttamente al citofono! Proprio come una segreteria telefonica, questo nuovo strumento sarà in grado di registrare l'audio del vostro visitare. Non solo, pure il video sarà a vostra disposizione per cercare di identificare al meglio quale dei vostri amici o conoscenti vi è venuto a trovare, oppure le fattezze dello sconosciuto che per chissà quale motivo è venuto fino a casa vostra.



La sicurezza è un bene davvero troppo prezioso per lasciarla al caso: grazie ai citofoni 2N di ultima generazione sarete padroni di un senso di adeguatezza e calore che mai prima di oggi poteva essere tra le vostre mani. Vi basterà un pulsante per avere tutto sotto controllo, la vostra sicurezza e quella dei vostri cari. Che potrannocontinuare a dormire sonni tranquilli perché la casa è protetta da uno dei sistemi di comunicazione con l'esterno più sicuri ed evoluti sulla piazza.