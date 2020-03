Come funzionano i conti correnti online

Agli italiani piace risparmiare. Dalle ultime indagini sull’argomento risulta che i nostri connazionali sono molto attenti nella possibilità di gestire in modo accurato le loro risorse finanziarie. Ecco perché è molto importante la scelta del conto corrente all’interno del quale depositare i propri soldi. Molti, accanto alle forme più tradizionali di conto corrente, scelgono il conto online. In effetti questa nuova formula presenta molti vantaggi e, in particolare, le opportunità di gestire in totale autonomia le personali risorse finanziarie, senza rivolgersi costantemente ad una filiale di riferimento. Anche le banche si stanno convincendo di quanto possa essere importante mettere a disposizione dei clienti questi prodotti basati sulla gestione online.

Che cos’è un conto corrente online

Fra i conti online che possiamo ricordare, molto interessante il conto di Intesa San Paolo di cui mette in evidenza le caratteristiche e i costi conto corrente.net . Ma le offerte sono davvero tante e tutte si basano su un funzionamento specifico del conto corrente online.

Infatti il conto corrente da gestire su internet è uno strumento bancario che permette al titolare di depositare il suo denaro presso un istituto di credito, dandogli la possibilità di usare il denaro in forma elettronica e mettendo a sua disposizione differenti strumenti di carattere finanziario.

Il conto corrente online dà innanzitutto, come abbiamo già specificato, la possibilità di gestire tutte le operazioni relative alle risorse finanziarie direttamente in rete.

Quindi il titolare del conto corrente non deve recarsi necessariamente tutte le volte presso una filiale fisica. Questo comporta delle conseguenze molto importanti. Infatti le banche, per gestire questa tipologia di conti, hanno bisogno di meno risorse e per questo, risparmiando sulle spese, possono offrire conti correnti anche a condizioni più convenienti dal punto di vista economico.

Per alcuni conti correnti non ci sono spese di apertura e non c’è alcun canone da pagare nel corso dell’anno.

I servizi offerti dal conto online

Anche se il conto è su internet, questo non significa rinunciare ad alcuni servizi molto importanti che di solito i conti correnti mettono a disposizione dei loro titolari. Infatti anche con un conto corrente online puoi avere la possibilità di avere un bancomat e delle carte di credito.

Inoltre ci sono molte funzionalità importanti di cui ti puoi servire tramite il tuo conto su internet. Puoi richiedere l’accredito dello stipendio o della pensione, puoi richiedere degli assegni anche circolari, hai la possibilità di effettuare la domiciliazione delle utenze.

Inoltre non dimenticare tutte le altre opportunità che un conto corrente online ti mette a disposizione, come il poter fare dei bonifici, il poter richiedere l’estratto conto. Con un conto corrente online puoi anche fare dei versamenti in filiale e puoi fare prelievi bancomat.

Il conto corrente online permette di risparmiare?

Se volessimo rispondere con precisione a questa domanda, potremmo dire che generalmente la risposta potrebbe essere affermativa. Infatti abbiamo già precisato che spesso molti conti correnti online vengono offerti a costo zero.

L’unica eccezione, per quanto riguarda le spese da sostenere, è rappresentata dal pagamento dell’imposta di bollo. Ci sono poi delle offerte rivolte soprattutto ai nuovi titolari di conto corrente online, che sono molto convenienti dal punto di vista economico.

Le banche tendono ad offrire conti correnti online a costo zero, a volte proponendo una particolare formula. Si tratta dell’applicazione di un canone annuo che diminuisce gradualmente in base al numero e al tipo di operazioni che il titolare effettua nel corso dell’anno.

Per esempio, se il titolare sceglie di accreditare sul conto corrente il suo stipendio o la sua pensione, ha la possibilità di non pagare nulla per quanto riguarda il canone. Da tutte queste caratteristiche ti rendi conto di come sono molti i vantaggi.