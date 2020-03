Campionato italiano di Serie A: streaming all’estero, storia e curiosità

La serie A è il massimo campionato calcistico italiano, seguita da tantissimi appassionati sportivi in tutto il mondo. Attualmente, la lega è composta da 20 squadre che si sfidano dai primi mesi di agosto, fino alla fine di maggio. Nonostante ciò, il campionato non è sempre stato così. In passato, infatti, il numero delle squadre era molto minore e di conseguenza anche la durata.

Altra caratteristica diversa è che oggigiorno è possibile accedere alle partite della Serie A da qualsiasi parte del mondo. Teoricamente, basta una connessione Internet. In realtà, le cose sono leggermente più complicate, a causa di questioni come geo-protezione e copyright. In questo articolo, spiegheremo alcuni modi per non perdersi neanche una partita del campionato italiano quando ci si trova all'estero. Successivamente, parleremo di alcune curiosità sulla storia del campionato.

Come guardare la Serie A in streaming all'estero

Data l'importanza nel mondo della Serie A potrebbe essere utile sapere come seguirla da qualsiasi parte del mondo. Mentre ci si trova in territorio italiano è abbastanza semplice accedere a ogni partita dal proprio smartphone, tablet o computer. Nonostante ciò, gli stessi servizi utilizzabili in Italia, come Sky Go , diventano inutili all'estero. Questo a causa di geo-protezione e copyright. Ecco dei modi per risolvere il problema.

VPN: una soluzione è quella di utilizzare una rete virtuale privata. Questo servizio permette di camuffare l’IP facendo passare i propri dati all’interno di un server esterno. Esistono sia versioni gratis sia a pagamento. Solitamente un servizio a pagamento è più affidabile e sicuro, tuttavia, molte persone tendono a testare i vari provider utilizzando delle VPN in prova gratuita , prima di pagare un abbonamento.

Proxy: un’altra soluzione, semplice e gratuita è quella di utilizzare un proxy. Essenzialmente, una volta collegati al proxy, l'IP viene sostituito dal quello del proxy stesso. Questa soluzione funziona, tuttavia non offre una vera e propria protezione sulla connessione, esponendo a dei rischi di essere bloccati dal sito dopo poco tempo.

Tor: essenzialmente questo servizio permette di far rimbalzare la propria connessione da una parte all'altra del pianeta, in modo da camuffarla. Anche se la sicurezza offerta è notevole, la velocità potrebbe non essere sufficiente per accedere a delle partite in diretta streaming in alta definizione.

Origini e curiosità sulla Serie A

La serie A ufficialmente nasce nel 1898. In quell'anno, il torneo era caratterizzato da solo due squadre, Internazionale Torino e Genoa, le quali si sfidarono per una sola partita, a Torino, con la vincitrice, il Genoa, intitolata campione d’Italia. Per svariati anni il campionato non suscitò particolare interesse nel pubblico, fatto sorprendente dato il successo attuale.

I campionati di Serie A continuarono a tenere un livello amatoriale fino ai primi anni '20, in cui la FIGC riuscì a ottenere diversi finanziamenti per accrescere il livello del campionato. Gli anni '20 sono anche il periodo in cui inizia la presidenza Agnelli alla Juventus, trasformandola in relativamente poco tempo nel club più titolato d'Italia.

Gli anni successivi fino all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, sono caratterizzati da diverse squadre che spiccano nella storia del campionato. Oltre alla Juventus, si affermarono società come Bologna e Inter, e in misura minore anche Milan e Roma, vincendo dei campionati che le hanno permesso di passare alla storia. Gli anni del pre-guerra sono anche famosi per l'ascesa alla storia del Grande Torino, squadra diventata celebre, purtroppo, per l'incidente aereo che ne causò la scomparsa e fallimento.

Il vero successo della Serie A in generale, tuttavia, si ha soltanto nei primi anni '80, in cui sia la vittoria della nazionale, che il crescente interesse da parte del pubblico, portò il campionato a diventare famoso nella maggior parte del mondo, portandolo al livello attuale.