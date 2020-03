Santo Stefano al Mare: vanno a fare il bagno nonostante i divieti, se la cavano con una ramanzina del Sindaco (Foto)

Alla fine se la sono cavata con una ramanzina del Sindaco, Elio Di Placido, ma hanno evitato una denuncia. Almeno per questa volta. Si tratta di due persone di Riva Ligure, un uomo ed una donna che, poco prima delle 14 hanno pensato ben di fare una capatina in acqua, di fronte alla spiaggia di Santo Stefano al Mare, incuranti delle disposizioni in atto di questi tempi.

Si tratta di due giovani che, alla vista del Sindaco hanno chiesto scusa: “E’ vero – hanno risposto al primo cittadino – ha ragione ma ci siamo fatti prendere dalla bella giornata e siamo usciti. Abbiamo sbagliato”.

Di Placido ha confermato che i controlli stanno proseguendo sul territorio: “Io ho concesso loro il beneficio della buona fede, ma non voglio che si rovini la situazione sul nostro comune. Le cose stanno andando bene e non abbiamo nessun contagio. I sanstevesi si stanno comportando bene ed abbiamo anche messo a disposizione degli anziani alcuni servizi, in modo che restino a casa”.

Intanto a Santo Stefano al Mare è stata fatta questa mattina la sanificazione delle strade: “Lo facciamo – ha detto il Sindaco Di Placido – anche se sappiamo che in relazione al Coronavirus non serve a nulla, ma serve a livello psicologico, affinchè la gente sia più tranquilla. Ieri, invece, abbiamo fatto la sanificazione degli uffici comunali. Un intervento molto più importante, per la salute dei nostri dipendenti”.