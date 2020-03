Emergenza Coronavirus: gli imperiesi sono tutto sommato diligenti, tutti i dati dei controlli delle Polizie Municipali

Proseguono in tutte le città della nostra provincia i controlli delle varie Polizie Municipali, per chi esce di casa senza giusta causa. Una pratica che, purtroppo, come anche evidenziato nel caso dei due che hanno fatto il bagno a Santo Stefano al Mare si ripete ogni giorno. Tutto sommato gli imperiesi si stanno comportando bene e rispettano le direttive nazionali, impartite anche a livello locale.

Qualcuno che sgarra ovviamente c’è ma, nel complesso, i residenti tra Ventimiglia e Cervo cercano di stare il più possibile a casa. Il miglioramento del rispetto alle regole lo si è avuto negli ultimi giorni dopo che, la settimana scorsa in molti avevano preso le ristrettezze come una vacanza da passare in giro all’aperto. Da premettere che i dati sono aggiornati a qualche ora fa e che mancano i controlli di Polizia e Carabinieri, impegnati anche loro con posti di blocco sparsi in tutta la provincia.

Partendo dall’estremo ponente, a Ventimiglia ogni giorno vengono controllate tutte le attività commerciale e due pattuglie di agenti verificano le autocertificazioni, invitando la gente a non fare assembramenti. Controlli vengono eseguiti anche al mercato coperto, all’Anagrafe e di fronte al Comune. Al momento è stata elevata una sola sanzione, ad un cittadino francese di cui abbiamo già parlato ma sono al vaglio tutte le autocertificazioni che vengono controllate, mediamente 40 al giorno. Dalla Municipale di Ventimiglia viene sottolineato come siano più gli anziani ad essere indisciplinati, invece dei giovani, che stanno più diligentemente a casa.

A Bordighera sono state due, fino ad ora, le sanzioni ad altrettanti passanti in aree non giustificabili e sono state molte le segnalazioni al Comando della Municipale che ha anche intensificato i controlli sulle seconde case.

Ad Ospedaletti, dal 12 marzo a ieri sono state acquisite 126 autocertificazioni e ed eseguiti 87 controlli ad esercizi pubblici e commerciali. Nessuna sanzione è stata elevata.

A Sanremo 69 le autocertificazioni acquisite nelle ultime 24 ore e nessuna denuncia mentre sono stati 123 esercizi commerciali controllati e, anche qui, nessuna denuncia. Martedì sono state 84 le persone controllate, di cui 4 denunciate. 46 esercizi verificati e nessuna sanzione. Lunedì 93 persone controllate e 12 denunciate per inosservanza all'ordine di stare casa. 11 gli esercizi ispezionati ma regolari.

A Taggia sono state 300 le autocertificazioni controllate, sia di persone a piedi che in auto mentre sono state un centinaio le attività verificate per il rispetto delle prescrizioni governative. Nessuna denuncia anche in questo caso.

Infine ad Imperia al momento risultano 550 persone controllate e 160 esercizi commerciali, con due denunciati. E’ presente una pattuglia fissa in piazza Dante che si sposta in caso di segnalazione di eventuali assembramenti. Agenti a piedi controllano: via Bonfante, calata Cuneo, via Cascione, via XX Settembre, il Parco Urbano, la zona del Prino mentre un’altra pattuglia si trova a Porto Maurizio per controllare gli ingressi da Levante. Dal Comando viene evidenziato come molti chiamino per chiedere informazioni e gli addetti spiegano se possono o meno uscire in base a quello che chiedono.