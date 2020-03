Effetto controlli al confine: lunghe code da questa mattina alle 5 a Ponte San Ludovico per i pendolari (Foto)

Ieri sembrava che tutto potesse procedere normalmente, nonostante gli inasprimenti dei controlli al confine ma, questa mattina, la situazione è invece notevolmente peggiorata.

Come evidenziato da alcuni pendolari che si recano la mattina presto in Francia e a Monaco per lavorare, già dalle 5 di questa mattina si sono infatti formate lunghe code per entrare in territorio transalpino. I controlli della documentazione ed i molti lavoratori che si sono recati in Francia, infatti, hanno provocato una colonna di auto che è arrivata fino ad un paio di chilometri, all’interno delle gallerie prima di Ponte San Ludovico.

Un problema in più, quindi, per i lavoratori frontalieri che da ieri devono portare tre tipi di autocertificazione (quattro se vanno a Montecarlo). Oltre a quella italiana, infatti, ce ne sono due francesi e, appunto, quella monegasca.

Al momento le code non si registrano alla barriera autostradale della A10, anche perchè la maggior parte dei frontalieri utilizzano la strada a mare per raggiungere la Francia.