Coronavirus: un altro decesso in Liguria, si tratta di un uomo di Spezia. Al San Martino continua la riorganizzazione dei reparti

Un altro decesso per coronavirus in Liguria. È stato comunicato pochi minuti fa dalla Direzione sanitaria e dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Asl 5 che segnalano il decesso di un paziente COVID-19 positivo (dalla mezzanotte alle 14 di oggi, 18 marzo 2020):

si tratta di un uomo di 79 anni, ricoverato in Medicina d’Urgenza presso l’Ospedale Sant’Andrea e residente nella provincia di La Spezia.



Si arricchisce dunque il triste bilancio delle vittime da coronavirus.



Per quanto riguarda il San Martino di Genova, a ora sono 35 i ricoverati in Malattie Infettive, 29 in Rianimazione, 26 al Padiglione 10.

· A fronte della saturazione dei letti di Rianimazione del 3° piano del Monoblocco, come da programmi è ufficialmente iniziato l’utilizzo della nuova Rianimazione Cardio Chirurgica, ubicata al 2° piano del Monoblocco.

· Dopo la saturazione anche del Padiglione 10, è stato dedicato integralmente a gestione Covid-19 anche il 3° piano del Padiglione 12