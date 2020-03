Coronavirus, in chat Whatsapp l'audio di un medico sanremese: "Siamo in trincea", è l'ex vice sindaco Leandro Faraldi che poi precisa

C’è un audio che sta girando di cellulare in cellulare, un vocale su Whatsapp che mette in guardia sulla diffusione dei contagi da coronavirus. L’autore è Leandro Faraldi, medico sanremese, già vice sindaco della città dei fiori. Nell’audio parla di una situazione da trincea. “Siamo pieni di casi domiciliari, i tamponi non li fanno, chiunque abbia avuto contatto con gente che ha la febbre o l’ha avuta da meno di 14 giorni, anche 37.3-37.5, è da considerare covid positivo, quindi si mettano in auto isolamento e non circolino. Abbiamo i domicili pieni di gente con la febbre, il sintomo più buono che può trasmettere quel virus”, dice Faraldi nell’audio.



“Non ho detto niente che non fosse già noto, cioè raccomandare di stare a casa. È vero, ci sono molte persone che hanno la febbre, ma finché hai la febbre a 37.5-38, cosa cambia saperlo o no? Non serve il tampone, bisogna stare a casa e lavarsi spesso le mani, questo è quello che raccomandano tutti e che raccomando io nel vocale”, spiega Faraldi contattato dal nostro giornale.



“Era un audio per i miei ex compagni di classe, non certo un bollettino, l’ho mandato a chi mi chiedeva di essere aggiornato”, precisa poi l’ex vice sindaco.



“Riascoltando l’audio mi sono accorto che ci sono imprecisioni sui posti letto e sui tamponi. Non è vero che non ce ne sono, faccio riferimento a un paziente in cardiologia, ma quel reparto del Borea è adesso totalmente dedicato ai pazienti affetti da covid, e i tamponi non li facciamo noi di medicina generale, e sono uno strumento da usare dopo, nei quadri conclamati", conclude Faraldi.