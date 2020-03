Coronavirus, il gesto d'amore degli architetti Andracco e Boetti per la città d'Imperia: un video per "volare con il pensiero"

"È vero dobbiamo restare in casa, ma è anche vero che nessuno ci impedisce di volare con il pensiero". Si apre con questa frase il video realizzato dagli architetti Davide Andracco e Emanuele Boetti. Un gesto d'amore il loro verso la città di Imperia, ma anche un modo per sottolineare un messaggio importante:restiamo a casa e solo così potremo ritornare a godere delle bellezze della città e riprendere in mano la nostra vita quotidiana. Con il decreto varato nei giorni scorsi, dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, le misure per contenere il contagio del Coronavirus si sono fatte ancora più stringenti. Si può circolare sul territorio comunale solo per motivi di necessità, come fare la spesa, per motivi di salute o lavoro e da oggi, poi si deve anche auto certificare di non essere positivi al Covid-19 e di non essere sottoposti al regime di quarantena.

Con questo video Andracco e Boetti evidenziano quindi i paesaggi e le costruzioni più importanti della città, ripresi da un drone, con la speranza di poter al più presto ammirarli da vicino. Sono impresse anche alcune foto tratte dal libro "Lassu Parasio" ed è infatti, con una veduta del Parasio che si apre il loro lavoro. Poi si passa al Duomo, la più grande chiesa della Liguria la cui costruzione è iniziata nel 1781 e alla sua piazza che ospitava un mulino a vento per la macina del grano; si vede dall'alto anche l'oratorio di San Pietro, il più antico edificio della città. Qui sorgeva la casa delle scuole, il primo istituto scolastico cittadino. Bellissima poi, la veduta delle logge e del convento di Santa Chiara,risalente al 1365 che fu fondato come "claustro" delle nobili giovani della città. Nel finale un altro messaggio inviato ai cittadini:"restiamo a casa e andrà tutto bene". Più rispettiamo le prescrizioni, più limitiamo i contatti e i conseguenti contagi, prima torneremo a vivere la nostra quotidiana in salute e sicurezza.

Di seguito in allegato il video degli architetti Andracco e Boetti