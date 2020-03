Coronavirus, il consigliere Ghiglione risultato positivo: si trova in terapia intensiva a Sanremo

Il consigliere comunale di "Imperia insieme" Claudio Ghiglione è risultato positivo al Coronavirus. La notizia circolava in città già da alcuni giorni, ma si è appreso anche che da ieri il consigliere si trova ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Borea" di Sanremo dove vengono trattati, per il distretto competente dell'Asl 1, i pazienti che hanno contratto l'infezione da Covid-19. Le sue condizioni infatti, si sono aggravate nella giornata di ieri ed è per questo che si è reso necessario il ricovero in terapia intensiva.

Sono state già attuate tutte le verifiche su possibili contagi ad altri consiglieri comunali e assessori; alcuni di loro erano stato in contatto con Ghiglione e si trovano in quarantena domiciliare.

Al consigliere Ghiglione auguriamo che la sua situazione di salute possa migliorare al più presto e che quindi ritorni presto ad abbracciare la sua famiglia.