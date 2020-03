Anche nella nostra provincia come in tutta Italia turni da 24 ore dei Vigili del Fuoco per ridurre il rischio contagio

Cambiano i turni dei Vigili del Fuoco di tutta Italia e, ovviamente, anche della nostra provincia. Da alcuni giorni, infatti, i pompieri del Comando Provinciale di Imperia e dei distaccamenti di Sanremo e Ventimiglia, hanno cambiato i turni di lavoro.

In precedenza, infatti, il turno era di 12 ore, con 36 successive di riposo. Per evitare i contatti tra i vari turni e, quindi, anche il rischio di contagio, la direzione del corpo ha deciso di aumentare il numero delle ore del turno, portandolo a 24 con riposo di 48. In questo modo si riducono i contatti tra i tre turni.

Chiaramente anche il lavoro dei pompieri è radicalmente cambiato con, fortunatamente, meno incendi da spegnere ed interventi che riguardano prevalentemente i molti anziani che a volte rimangono chiusi in casa o fuori casa. I Vigili del Fuoco, comunque, ci sono sempre ed intervengono ovunque per molteplici emergenze.