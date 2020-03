Pigna: rimane aperta la banca San Paolo, la conferma del Sindaco Trutalli "Ho parlato con il Direttore, rimane anche il Bancomat"

Rimane aperta la banca San Paolo di Pigna. La conferma arriva dal Sindaco del piccolo centro della Val Nervia, Roberto Trutalli, che questa mattina era intervenuto sulle pagine del nostro giornale per denunciare la possibile chiusura dello sportello e della rimozione del Bancomat.

“Ho parlato con la dirigenza della banca – ha detto Trutalli al nostro giornale – e mi ha confermato che, fino a quando il Decreto del Presidente del Consiglio rimarrà attivo e, con lo sportello attivo un giorno la settimana. Situazione identica per il Bancomat che rimarrà attivo”.

E’ decisamente soddisfatto il Sindaco Trutalli: “Abbiamo accettato la riduzione dell’apertura allo sportello – ha detto Trutalli – quando tre mesi fa è stato deciso dall’istituto bancario di aprire solo il giovedì e venerdì. Poi siamo arrivati all’apertura di un solo giorno, alla chiusura totale ed ora la rimozione dello sportello non era accettabile”.

Il Comune, nei mesi scorsi, aveva anche scritto alla direzione della San Paolo, evidenziando la disponibilità a dare in comodato gratuito alcuni locali sia per il servizio alla popolazione che per il Bancomat

Pigna ha un’altissima percentuale di anziani tra i residenti. Proprio a dicembre è emerso che il 70% della popolazione è superiore ai 70 anni, circa 176 oltre i 75 su circa 1.000 persone tra Pigna e Castelvittorio. Ora l’alta Val Nervia attende quindi risposta dalla Banca San Paolo.