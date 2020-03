La Cia promuove la consegna a domicilio con 'GenerAzioni in Campo': progetto sociale e per promuovere le aziende

La Cia della provincia di Imperia invierà a breve a tutti gli associati una guida sul nuovo decreto ‘Cura Italia’. Nel frattempo diverse aziende stanno già aderendo al progetto Cia, Agia e ‘Donne in Campo’ di consegna a domicilio denominato ‘GenerAzioni in campo’.

“Oltre che un progetto di valenza sociale assoluta in un momento come questo – sottolinea la Cia - è una buona occasione anche per promuovere la propria azienda e di diffondere l'importanza di consumare cibo sano e genuino prodotto dagli agricoltori italiani. Parliamo di prodotti freschi (frutta, verdura, latte), trasformati (es. formaggi), conserve di frutta e verdura, vino, liquore e tutto quello che viene prodotto”.

Il form di adesione è scaricabile QUI. “Stiamo cercando di accelerare per essere operativi al più presto!” termina l’associazione di categoria.