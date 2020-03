Ineja: aggiornamento sul concorso intitolato a Lucetto Ramella. Ecco quante opere sono pervenute ad oggi

Lo scorso 17 febbraio è stato presentato il primo concorso di scrittura, poesia e opere grafiche “Lucetto Ramella". L'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia di Imperia e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, è stata organizzato dalla famiglia Ramella, in collaborazione con il Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi.

Nonostante la situazione di emergenza data dal Coronavirus, gli elaborati continuano ad arrivare sottolineando come il concorso sia stato recepito in modo positivo a livello nazionale e internazionale.

Ad oggi sono infatti 75 le poesie pervenute da tutte le parti d'Italia e una dal Belgio; per la sezione relativa al racconto ambientato a Imperia, sono pervenuti 32 elaborati, la maggior parte dei quali da ragazzi della città; per la sezione poesia minori di 18 anni, sono arrivati 4 componimenti.

La giuria ha predisposto la possibilità di inviare opere grafiche (anche fuori concorso) per abbellire l'antologia che verrà stampata al termine dell'evento.

Il concorso è suddiviso in 4 sezioni e la premiazione si terrà durante i festeggiamenti per la 40 esima edizione della Festa di San Giovanni, a giugno 2020. Il regolamento è online sul sito www.ineja.it e per maggiori informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email concorsolucetto.ramella@gmail.com.