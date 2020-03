Il ringraziamento della Croce Rossa Imperia per le donazioni ricevute negli ultimi giorni

La Croce Rossa Italiana di Imperia desidera ringraziare il il Rotary Club Imperia, la Confraternita di San Martino e lo Zonta Club di Imperia per l'importante aiuto economico che elargito in questo momento di grande apprensione per l'emergenza Coronavirus.



“I fondi donati saranno impiegati per far fronte alle necessità di approvvigionamento di Dispositivi di Protezione Individuale per i nostri soccorritori e per l'acquisto di apparecchiature necessarie per la nostra attività. Ringrazio a nome di tutta la Croce Rossa Italiana le Associazioni che ci sostengono” dichiara il presidente Giuseppe Giannattasio.