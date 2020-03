Dalla CIA di Imperia, ecco le misure a sostegno del lavoro per il mese di marzo

La CIA di Imperia (Associazione Agricoltori Italiani) informa che è in corso di pubblicazione il decreto ‘Cura Italia’ (quindi potrebbero esserci alcune modifiche rispetto alla nota pubblicata in basso).



“Il decreto appena emanato – spiegano dall’associazione - riguarda soltanto le misure ritenute urgenti per il mese di marzo; ad aprile dovrà essere varato un ulteriore Decreto che dovrebbe prevedere nuovi interventi per sostenere la gravissima situazione di crisi che le aziende stanno affrontando. Riportiamo di seguito una sintesi delle misure ritenute maggiormente significative e rimandiamo a prossimi comunicati i necessari approfondimenti. Appena verranno pubblicate le Circolari esplicative e le modalità per poter accedere agli incentivi gli uffici si adopereranno per mettervi nelle condizioni di accedere a tutti gli incentivi previsti dal Decreto”.



Misure a sostegno del lavoro QUI.