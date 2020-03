Coronavirus: a Diano Marina il sospetto degli arrivi in notturna da Piemonte e Lombardia, ora la municipale chiede aiuto ai residenti

Il sospetto della polizia municipale di Diano Marina è che i turisti, prevalentemente dalle province di Bergamo in Lombardia e Asti in Piemonte, arrivino di notte, e per questo il comandante Franco Mistretta ha chiesto ai suoi uomini di monitorare le seconde case, controllare finestre da dove fino al giorno prima non sembrava esserci vita, d’un tratto aperte.



Una 'caccia' al turista necessaria contro i furbetti che continuano a violare il decreto del governo che impone a tutti i cittadini di stare a casa per evitare il contagio da coronavirus. Le denunce sono ferme alle tre ad altrettanti astigiani dello scorso sabato, ma molte restano le persone non residenti a Diano individuate dagli agenti per le vie della città degli aranci. Tutti dicono che stanno andando a fare la spesa, ma una volta fermati vengono identificati, e se visti di nuovo in giro lo stesso giorno scatta la denuncia.



Una battaglia non semplice, ma che gli uomini di Mistretta portano avanti con circa trenta controlli al giorno, accettando anche qualche segnalazione da parte dei vicini di casa di chi da un giorno all’altro ripopola un appartamento vuoto da mesi.