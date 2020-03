Sanremo: un lettore "Perchè da noi non viene eseguita la disinfezione e sanificazione delle strade" (Foto)

Un nostro lettore di Sanremo, M.C., ci ha scritto inviandoci una foto e lamentando l’eccessiva presenza di persone in giro per la città:

“Io e mia moglie abbiamo 39 ed 31 anni e stiamo rispettando di non uscire come giusto che sia, sperando che al più presto possa passare questa epidemia. Come mai però non si è ancora visto passare un camion o una persona a disinfettare come a Triora, Pontedassio o Milano? Siamo andati a fare la spesa ed abbiamo notato come le persone non rispettino appieno le disposizioni. Nella foto solo una persona con la mascherina e molti seduti fianco a fianco ad aspettare il bus”.