Sanremo: il ringraziamento di una nostra lettrice al personale dell'Hospice di Sanremo “Tanta umanità, comprensione e gentilezza”

Pubblichiamo la mail della nostra lettrice Ana Vintila che desidera condividere le sue parole di apprezzamento per il personale dell'ospedale di Sanremo, reparto Hospice.

Scrivo queste brevi righe per raccontare la vicenda di mio padre che dopo 12 giorni di ricovero alla Casa di riposo Borea al Hospice di Sanremo è mancato nella giornata dell'8 marzo scorso. Abbiamo dovuto aspettare fino a mercoledì 11 per poterlo seppellire, senza funerale in chiesa e con tanta tristezza nel cuore. L'unica cosa positiva è stato il trattamento del personale dell'Hospice che vorrei segnalare per l'umanità, la comprensione e la gentilezza. Non fanno un lavoro facile perché dall'Hospice si esce solo per andare al cimitero ma tutti lavorano con grande dedizione e generosità. Non è un periodo facile questo, prima si poteva entrare a tutte le ore e stare quanto si voleva, ora dopo le restrizioni per il covid-19 si può entrare uno per volta e per poco tempo.

Speriamo che la situazione migliori presto e che l'Hospice possa tornare a essere un luogo di tranquillità, serenità e di raccoglimento nel dolore per stare negli ultimi giorni vicini ai propri cari che stanno soffrendo per le loro malattie incurabili.

Con la presente tutta la famiglia Vintila intende ringraziare tutto lo staff dell’ospedale, medici e infermieri che ci hanno dato una grande forza e sostegno in questo momento così difficile. Grazie di cuore a tutti voi.