Un nostro lettore, Ivano, ci ha scritto per chiedere l’instaurazione di strisce pedonali in una zona a rischio di via Padre Semeria a Sanremo:

“Faccio presente il disagio delle persone anziane che devono usufruire del bus, in via Semeria, in corrispondenza del civico 300. Le fermate sono in curva e, senza marciapiede da un lato e senza strisce pedonali per attraversare”.