Mancata consegna raccomandate, lettrice: "Anche a Sanremo la stessa cosa che ad Imperia"

"Con riferimento al vostro articolo odierno, confermo che anche a Sanremo i portalettere non rispettano le direttive e, invece di accertare la presenza del destinatario - facile in questi giorni, siamo a casa - e lasciare la raccomandata nella buca delle lettere, si limitano ad un avviso per il ritiro presso l’ufficio postale.

Essendo gli uffici periferici chiusi, è necessario recarsi di persona alla Posta Centrale in via Roma, parcheggiare, fare la coda con altre persone spesso senza mascherina e finalmente ritirare la busta! Altro che #IOSTOACASA!

Speriamo riusciate ad ottenere l’osservanza del decreto e di quanto riportato sul sito di Poste Italiane, nell’interesse di tutti: contiamo su di voi.



Laura".