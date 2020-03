Lettrice sul nuovo modulo di autocertificazione: "Perche devo dichiarare che non ho il Covid-19 se non ho fatto il tampone?"

Una nostra lettrice, Teresa Barazzetti, ci ha scritto per fare una domanda dopo aver letto e scaricato il nuovo modulo per l'autocertificazione:

“Dopo averlo letto mi sono posta una domanda alla quale non saprei proprio come o cosa rispondere. Mi si chiede di ‘dichiarare sotto la mia responsabilità’ e di non essere sottoposto alla misura della quarantena’. E fin qui ci siamo, perché la persona che dichiara sa di certo se si trova in quella condizione o meno ma... e qui viene il bello (si fa per dire!) come posso dichiarare ‘sotto la mia responsabilità’ di non essere risultato positivo al virus Covid-19’ se nessuno mi ha chiesto di fare il tampone? Per favore qualcuno mi spieghi questo enigma che mi sembra davvero inquietante, soprattutto pensando a chi lo ha formulato senza tenere conto del fatto non secondario che il tampone, fino ad ora e per quello che è a mia conoscenza, viene fatto in presenza di una sintomatologia evidente e non... tanto per. Se le autorità sanitarie chiedono risposte serie ed attendibili, prego provvedano a porre domande alle quali si possa essere in condizioni di rispondere ‘sotto la propria responsabilità’!”