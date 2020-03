Disinfezione e sanificazione delle strade: una nostra lettrice chiede di farlo anche a Sanemo

Una nostra lettrice, Daniela Nocerini, ci ha scritto per sottolineare come a Sanremo non sia stato deciso di sanificare e disinfettare le strade:

“Stamane leggo che tale decisione è stata presa in altri comuni del ponente e mi chiedo come mai la nostra Amministrazione non abbia preso la stessa decisione. Nell’intervista di ieri al Sindaco Biancheri, ho letto della sua preoccupazione come imprenditore e come carica istituzionale. Mi scuso per gli sfoghi e spero che quest’ultimo esposto riscontri il suo interesse. Grazie per il lavoro di informazione che la vostra testata fa e che è l’unico modo per essere informati su ciò che accade nelle nostre zone”.