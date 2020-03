Emergenza Coronavirus: salgono a 730 i contagiati in Liguria, 96 più di ieri. Le vittime sono 60

Salgono a 713 i contagiati positivi al Coronavirus in Liguria, 96 più di ieri. Sale anche il numero delle vittime che ora, dall'inizio dell'emergenza, sono 60 (10 in più di ieri). Sono questi i dati diffusi nel pomeriggio dalla Regione in merito agli ultimi aggiornamenti sulla diffusione e le conseguenze del Covid-19 in Liguria.

Dei 713 contagiati sono 401 i ricoverati (73 pi di ieri), 85 dei quali in Terapia Intensiva (12 più di ieri). Sono così suddivisi: Asl1 46 (8 in Terapia Intensiva), Asl2 60 (13), Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo 6, Asl 3 Villa Scassi 37 (8), Asl 3 Micone di Sestri ponente 1, Asl4 18 (4), Asl5 39 (10), San Martino 105 (24), Galliera 41 (10), Evangelico 48 (8). Al domicilio sono 329, 75 più di ieri.