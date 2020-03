Speciale Coronavirus: questa sera alle 20:45 se ne parla a “2 ciapetti con Federico”

"Coronavirus: bilanci e prospettive”. Questo il titolo della puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ in onda questa sera alle ore 20:45 su Sanremonews e Imperianews. Durante la trasmissione, condotta da Federico Marchi, sarà infatti analizzata l’emergenza Covid-19 ad una settimana dal decreto di chiusura che ha interessato tutt’Italia.

Nella prima parte interverrà l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale, per parlare della tenuta del sistema sanitario ligure, delle ultime novità sulla distribuzione di mascherine e della politica sanitaria che sarà necessario attuare in futuro. Seguirà un confronto tra l'assessore regionale al lavoro Gianni Berrino ed il consigliere provinciale Enrico Ioculano sulle misure economiche messe in atto ieri sera dal Governo. Successivamente con il comandante della Polizia Municipale di Sanremo Claudio Frattarola sarà affrontato il tema dei controlli del territorio, ribadendo le modalità e facendo nuovamente chiarezza sui motivi previsti dal decreto per cui si può uscire di casa. Infine, per chiudere in maniera più leggera, in trasmissione interverranno il musicista Christian Gullone e la libraria Nadia Schiavini che racconteranno come ogni giorno tengono compagnia agli amici di Facebook, rispettivamente suonando canzoni e leggendo libri per bambini.

L'appuntamento è per questa sera, martedì 17 Marzo, alle ore 20.45 su www.sanremonews.it e su www.imperianews.it e sulle rispettive pagine Facebook Sanremonews.it e Imperianews.

