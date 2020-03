Sanremo: #iorestoacasa, musica dai balconi della città dei fiori e della musica. Concerti improvvisati e flashmob (Video)

La musica come messaggio universale di speranza, come messaggio d'amore verso il prossimo. Scandita sulle note dell'inno di Mameli, dei brani che hanno reso famosa l’Italia in tutto il pianeta, sul ritmo incalzante dei canti popolari, sulla melodia della canzone classica napoletana, risuona dai balconi attraverso i flashmob organizzati su scala nazionale ed anche in piccolo, in quel piccolo gesto donato agli altri con la speranza di allietare, di strappare un sorriso sul volto di chi preoccupato vive, sopravvive durante questi giorni di paura.

Anche a Sanremo i balconi diventano palcoscenico per spettatori inconsapevoli, affascinati dalla musica che scalda il cuore e viaggiando stringe come un abbraccio fortissimo. E per fortuna lei e solo lei ha un contagio aereo inarrestabile. Poco distante dal centro, a pochi minuti dall’Ariston, alcuni musicisti si sono uniti per consolare il vicinato, angeli senza ali, appollaiati sulle ringhiere, come tutti quelli sui balconi dello stivale, intonano le partiture classiche di quei compositori che hanno fatto la storia e che talvolta hanno vissuto sulla loro pelle epidemie terribili, resistendogli.

Resisteremo anche noi e vivrà in eterno senza dubbio la musica, veicolo di fratellanza. Sanremo mostra il suo grande cuore, la città della canzone italiana non poteva certo scontentare. A distanza di qualche mese dalla settantesima edizione del festival che ci ha regalato emozioni uniche, la musica è nuovamente protagonista, in veste medicale: è la cura.

L'antidoto contro lo sconforto, i timori, le angosce che questo virus purtroppo suscita in noi. Restiamo a casa, vicini, uniti e torneremo presto a cantare mano nella mano per le strade della città dei fiori, per le strade della bella riviera. Tutto quello che non possiamo dire, lo dice la musica.